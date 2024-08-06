3. Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu tamamlandı

Çanakkale'de Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü tarafından, Çanakkale Valiliği ve Türkiye Yüzme Federasyonunun onayıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Gökçeada Açık Deniz Yüzme Maratonu" sona erdi.

Kulüp Başkanı Ahmet Selami Vanlı, yaptığı yazılı açıklamada, Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı ile Gökçeada arasındaki 25 kilometrelik yarışta sporcuların büyük bir mücadele verdiğini belirtti.

Maratonun solo yüzücülerinden Alper Gezmiş'in parkuru 7 saat 38 dakika 15 saniyede, Sanem Dilek'in ise 8 saat 39 dakika 56 saniyede tamamladığını ifade eden Vanlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: