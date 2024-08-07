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        Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Teoman görevinden istifa etti

        Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 17 yıldır başkanlığını yürüten Cengiz Halil Teoman, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 08:51 Güncelleme: 07.08.2024 - 08:51
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        Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Teoman görevinden istifa etti
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        Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 17 yıldır başkanlığını yürüten Cengiz Halil Teoman, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

        Teoman, gazetecilere, Lapseki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanlığını da sürdürdüğünü belirterek, sağlık sorunları nedeniyle her iki görevinden ayrılma kararı aldığını söyledi.

        Bu görevleri 17 yıldır devam ettirdiğini hatırlatan Teoman, "Lapseki’de, beldelerde ve köylerde esnaf arkadaşlarıma hizmet ediyorum. Sağlık sorunlarımdan dolayı esnaf arkadaşlara gerekli hizmeti veremeyeceğimden dolayı başkanlık görevimden istifa ettim, görevden alınmadım. Son günlerde hakkımda çıkan dedikodular tamamen yanlıştır ve maksatlıdır. Bu süreçte tüm esnaf arkadaşlarıma hakkımı helal ediyor, hayırlı işler diliyorum." dedi.

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