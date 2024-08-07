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        Lapsekili üreticiler fındık hasatına hazırlanıyor

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üreticiler fındık üretiminde yıllık 20 ton ürün elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:16 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:16
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        Lapsekili üreticiler fındık hasatına hazırlanıyor
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üreticiler fındık üretiminde yıllık 20 ton ürün elde ediyor.

        Çavuşköylü üretici Ekrem Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ürettikleri fındıkların lezzetli olduğunu söyledi.

        Taşkın, yaklaşık 45 yıl önce Karadeniz bölgesinden fındık fidanı getirip Çavuşköy'deki arazilerine diktiklerini ve ürün almaya başladıklarını belirterek, "O günden sonra az veya çok köyümüzde herkes geçimin büyük bir bölümünü fındıktan karşılıyor. Fındık hasadına sayılı günler kaldı. Köyümüzden yıllık 15 ila 20 ton fındık yetişiyor. Köy arazileri bölgesinde şu an inşaatı devam eden gölet çalışması var. Bu da bitince köyümüzde fındık üretimi daha da artacak. Geçmişte köy halkı geçimini orman kesimiyle yapıyordu artık fındık yetiştirerek sağlıyor." dedi.

        Köy muhtarı Mustafa Durgut ise 50 hanelik Çavuşköy’de herkesin fındık bahçesi olduğunu ifade ederek, bu yıl üretim miktarında artış beklediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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