Lapsekili üreticiler fındık hasatına hazırlanıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üreticiler fındık üretiminde yıllık 20 ton ürün elde ediyor.

Çavuşköylü üretici Ekrem Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ürettikleri fındıkların lezzetli olduğunu söyledi.

Taşkın, yaklaşık 45 yıl önce Karadeniz bölgesinden fındık fidanı getirip Çavuşköy'deki arazilerine diktiklerini ve ürün almaya başladıklarını belirterek, "O günden sonra az veya çok köyümüzde herkes geçimin büyük bir bölümünü fındıktan karşılıyor. Fındık hasadına sayılı günler kaldı. Köyümüzden yıllık 15 ila 20 ton fındık yetişiyor. Köy arazileri bölgesinde şu an inşaatı devam eden gölet çalışması var. Bu da bitince köyümüzde fındık üretimi daha da artacak. Geçmişte köy halkı geçimini orman kesimiyle yapıyordu artık fındık yetiştirerek sağlıyor." dedi.