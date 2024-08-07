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        Olimpiyatlara katılan milli sporcusu Ulaş Berkim Tümer Gelibolu'da sevinçle karşılandı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşında bronz madalya kazanan milli sporcu Berkim Tümer memleketi Gelibolu'da düzenlenen törenle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:47 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:47
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        Olimpiyatlara katılan milli sporcusu Ulaş Berkim Tümer Gelibolu'da sevinçle karşılandı
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşında bronz madalya kazanan milli sporcu Berkim Tümer memleketi Gelibolu'da düzenlenen törenle karşılandı.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan müsabakalara katılan Tümer, Kaymakam Bekir Abacı, Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan, Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Okçuluk Federasyonu Başkan Yardımcısı Hakan Çakıroğlu, Gelibolu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Özdemir ve yakınları tarafından karşılandı.

        Mete Gazoz ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'ın yer aldığı Klasik Yay Milli Takımında görev yapan Tümer, törende yaptığı konuşmada, "Bu şekilde karşılanmak inanılmaz bir duygu, madalya kazandığım kadar mutluyum şu an. Bizim için çok uzun bir süreçti, hayal gibiydi. Sonunda başardık. Böyle karşılanmak, beni çok daha mutlu ediyor. Herkese beni izlediği, yanımda olduğu ve destek verdiği için teşekkür ediyorum." dedi.

        Kaymakam Bekir Abacı da, Türkiye'yi ve Gelibolu’yu olimpiyatlarda başarıyla temsil eden Tümer’i tebrik ettiklerini belirterek genç sporcuya bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

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