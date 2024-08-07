Çanakkale açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı gemisi "TCSG-84" Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik botu "KB-119" sevk edildi.
Ekipler, lastik bottaki 8'i çocuk 26 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
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