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        Çan'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan kişi tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 15:39 Güncelleme: 08.08.2024 - 15:43
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        Çan'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan kişi tedaviye alındı.

        Etili köyünde yaşayan İrfan Tan, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Bir köpeğin sağ bacağından ısırması sonucu yaralanan Tan, Çan Devlet Hastanesine giderek aşı yaptırdı, yarasını tedavi ettirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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