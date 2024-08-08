Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda partisince Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 21:17 Güncelleme: 08.08.2024 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda partisince Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Kocadere Kamp Alanı'nda partililer ve anma etkinliğine katılanlarla buluşan Özdağ, gazetecilere, 3 yıldır Gelibolu Yarımadası'nda "57. Alay Yürüyüşü" için bir araya geldiklerini söyledi.

        Tarihi Alan'ın, Mehmet Akif Ersoy'un "Toprağı sıksan şüheda fışkıracak." dediği topraklar olduğunu belirten Özdağ, şöyle konuştu:

        "Bu topraklar, bir devrin açıldığı ve bir devrin kapandığı topraklar. Türk İstiklal Harbi'nin girişinin yapıldığı topraklar; onun için büyük bir öneme sahip. İnanıyoruz ki bu toprakların altında yatan şehitlerin kalpleri hala çarpmaya devam ediyor. Biz de Türk gençleri olarak bu topraklara gelip bir gece burada 57. Alay'ın karargahında, 57. Alay mensuplarının dolaştığı yerlerde dolaşsınlar istiyoruz. Gece onların uyuduğu yerde uyusunlar, onların şehit olduğu toprakların üzerinde uyusunlar ve bu ruhu teneffüs etsinler istiyoruz. Çanakkale ruhu; 1683'ten itibaren başlayıp 232 sene geri çekilen bir ordunun, 232 sene sonra 'Buraya kadar' deyip dünyanın en güçlü donanmasını ve en güçlü ordularını yendiği yer. Çanakkale ruhu; 21. yüzyılda da Türk gençliğinin mücadele azmini, vatan sevgisini temsil eden değerlerin hepsine sahip. Biz de bu değerleri yaşatmak için buradayız."

        Konser ve tiyatro gösterisinin sunulduğu etkinlikte, katılımcılara pilav ikram edildi.

        Ümit Özdağ ile katılımcılar, geceyi etkinlik alanında kurulan çadırda geçirdikten sonra sabah 57. Alay Şehitliği'nden Conkbayırı'na yürüyecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haydi kızlar! Tarihe bir kaldı!
        Haydi kızlar! Tarihe bir kaldı!
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        İstanbul'da flaş açıklama!
        İstanbul'da flaş açıklama!
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        TIR devrildi! 26 ton iplik yola savruldu
        TIR devrildi! 26 ton iplik yola savruldu
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        8 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        8 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Tartışmaların odağındaki hapishane: Sde Teiman
        Tartışmaların odağındaki hapishane: Sde Teiman
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi

        Benzer Haberler

        Çan'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı
        Çan'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı
        Çanakkale'de sera naylonu teslim töreni düzenlendi
        Çanakkale'de sera naylonu teslim töreni düzenlendi
        Çanakkale açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, çalışmalarını ve projelerini anl...
        Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, çalışmalarını ve projelerini anl...
        Olimpiyatlara katılan milli sporcusu Ulaş Berkim Tümer Gelibolu'da sevinçle...
        Olimpiyatlara katılan milli sporcusu Ulaş Berkim Tümer Gelibolu'da sevinçle...
        Lapsekili üreticiler fındık hasatına hazırlanıyor
        Lapsekili üreticiler fındık hasatına hazırlanıyor