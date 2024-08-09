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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Çanakkale'de Anafartalar Zaferi yürüyüşüne katıldı

        Çanakkale'de, Zafer Partisi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında Gelibolu Yarımadası'nda Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 10:50 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:50
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Çanakkale'de Anafartalar Zaferi yürüyüşüne katıldı
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        Çanakkale'de, Zafer Partisi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında Gelibolu Yarımadası'nda Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

        Geceyi partililer ve diğer katılımcılarla bir araya geldiği Eceabat ilçesindeki Kocadere Kamp Alanı'nda geçiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sabah beraberindekilerle 57. Alay Şehitliği'ne geçti.

        Conkbayırı'na kadar 2 kilometrelik yolda "Zafer Yürüyüşü"ne katılan grup, "Andımız", "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi" ve "Gençliğin Atatürk'e Cevabı"nı okudu.

        Ümit Özdağ, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Çanakkale'de verdiği mücadeleyi anlattı.

        Atatürk'ün fikirlerinin yaşamaya devam ettiğini belirten Özdağ, "O fikirleri bize emanet etti ama bize sadece fikirler yetmiyor arkadaşlar. Biz aynı zamanda Mustafa Kemal'in yenilmezlik ruhunu da içimizde taşımak zorundayız ki o fikirleri hayata geçirebilelim." dedi.

        Partililere asla umutsuzluğa kapılmamaları tavsiyesinde bulunan Özdağ, "Başaramayacağız" diye düşünmemelerini istedi.

        Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Asla 'Düşman çok ve çok güçlü' demeyin. Onlar çoksa biz de Türk'üz. Bazı arkadaşlarınızda, çevrenizde görüyorsunuzdur. Bir ümitsizlik, bir yılgınlık, ülkeyi terk etme düşüncesi ama bu arkadaşlarınıza sorun. Size 'Tabii ki ben Mustafa Kemal'in askeriyim, tabii ki Mustafa Kemal'i seviyorum, tabii ki Atatürkçüyüm' diyecektir. O zaman ona şunu söyleyeyim: Mustafa Kemal'in askerleri ülkelerine terk etmezler, vatanlarını bırakıp gitmezler. Vatanlarına yönelik iç ve dış düşmanları yenmek için Atatürk'ün, Gençliğe Hitabe'de verdiği görevi yerine getirmek için sonuna kadar mücadele ederler."

        Katılımcılara "Zafer Yürüyüşü"ne verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Özdağ, gelecek yıl aynı tarihlerde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda bir araya geleceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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