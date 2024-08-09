Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Çanakkale'de Anafartalar Zaferi yürüyüşüne katıldı

Çanakkale'de, Zafer Partisi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında Gelibolu Yarımadası'nda Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Geceyi partililer ve diğer katılımcılarla bir araya geldiği Eceabat ilçesindeki Kocadere Kamp Alanı'nda geçiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sabah beraberindekilerle 57. Alay Şehitliği'ne geçti.

Conkbayırı'na kadar 2 kilometrelik yolda "Zafer Yürüyüşü"ne katılan grup, "Andımız", "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi" ve "Gençliğin Atatürk'e Cevabı"nı okudu.

Ümit Özdağ, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Çanakkale'de verdiği mücadeleyi anlattı. Atatürk'ün fikirlerinin yaşamaya devam ettiğini belirten Özdağ, "O fikirleri bize emanet etti ama bize sadece fikirler yetmiyor arkadaşlar. Biz aynı zamanda Mustafa Kemal'in yenilmezlik ruhunu da içimizde taşımak zorundayız ki o fikirleri hayata geçirebilelim." dedi. Partililere asla umutsuzluğa kapılmamaları tavsiyesinde bulunan Özdağ, "Başaramayacağız" diye düşünmemelerini istedi.

Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Asla 'Düşman çok ve çok güçlü' demeyin. Onlar çoksa biz de Türk'üz. Bazı arkadaşlarınızda, çevrenizde görüyorsunuzdur. Bir ümitsizlik, bir yılgınlık, ülkeyi terk etme düşüncesi ama bu arkadaşlarınıza sorun. Size 'Tabii ki ben Mustafa Kemal'in askeriyim, tabii ki Mustafa Kemal'i seviyorum, tabii ki Atatürkçüyüm' diyecektir. O zaman ona şunu söyleyeyim: Mustafa Kemal'in askerleri ülkelerine terk etmezler, vatanlarını bırakıp gitmezler. Vatanlarına yönelik iç ve dış düşmanları yenmek için Atatürk'ün, Gençliğe Hitabe'de verdiği görevi yerine getirmek için sonuna kadar mücadele ederler."