Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü açık olacak
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/2) katılacak adaylar için Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün 11 Ağustos Pazar günü açık olacağı bildirildi.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/2) katılacak adaylar için Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün 11 Ağustos Pazar günü açık olacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 2024-YÖKDİL/2'ye katılacak olup nüfus cüzdanını kaybeden ve yeniden almak isteyenlere, "Sınava Giriş Belgesi" ile bir vesikalık fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kimlik kartı verilinceye kadar geçici kimlik kartı düzenleneceği belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle Çanakkale Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün 11 Ağustos Pazar günü 07.00-10.00 saatlerinde açık bulundurulacağı duyuruldu.
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