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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan arazi yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 19:48 Güncelleme: 09.08.2024 - 19:52
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alındı
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan arazi yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Cazgirler köyü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazilerine sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.

        Ekiplerin 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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