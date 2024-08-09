Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan arazi yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan arazi yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Cazgirler köyü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazilerine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.
Ekiplerin 4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
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