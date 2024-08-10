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        Anafartalar'ın kahraman Mehmetçikleri zaferin 109. yıl dönümünde anıldı

        Çanakkale'de, Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 13:16 Güncelleme: 10.08.2024 - 13:16
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        Anafartalar'ın kahraman Mehmetçikleri zaferin 109. yıl dönümünde anıldı
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        Çanakkale'de, Anafartalar Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda tören düzenlendi.

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan programda, saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu.

        Vali Toraman, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Muharebeleri'nin büyük cesaret, fedakarlık, kahramanlık ve üstün liderlik sahnelerinin yaşandığı büyük bir harp olduğunu söyledi.

        Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir ise ağustosun, şanlı Türk milletinin tarihi yolculuğunda "zafer ayı" olarak nitelendirildiğini hatırlattı.

        Milletin bu toprakları vatan yapmak için canını ortaya koyduğunu, gerektiğinde kanını dökmekten asla çekinmediğini vurgulayan Kaşdemir, şunları kaydetti:

        "10 Ağustos, Anafartalar Zafer Günü'müzdür, kutlu olsun. Türk tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden Conkbayırı'ndan Malazgirt Ovası'na, Kocatepe ve Afyon Ovası'na bin selam olsun. Çanakkale Muharebeleri'nde 10 Ağustos bir dönüm noktası olmuştur. Canını ortaya koyan Mehmetçik, mukayese edildiği zaman kendisinden katbekat üstün olan düşmana karşı tarihi bir savunma yapmıştır. Türk milleti bütün unsurlarıyla Çanakkale'de bir olmuş, beraber olmuş ve burada haklı bir zaferi tarihe altın sayfalarla yazdırmıştır."

        - "Geçit vermediğiniz bu vatan emin ellerdedir"

        Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığından İstihbarat Kurmay Binbaşı Türker Ersin Özdemir da Anafartalar Zaferi'nin Çanakkale Savaşları'ndaki önemini anlattı.

        Bu topraklarda büyük bir kahramanlık örneği verildiğini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

        "Çanakkale Savaşları'nın unutulmaz kahramanı Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal'in dehası ve kahramanlığına Mehmetçik tarafından güven bağının kurulması ve hayranlıkla tanık olunması, aynı zamanda Milli Mücadele'nin doğal liderini de belirlemiştir. Çanakkale'de devleşen, gönüllerimizde ebedileşen ve tarihin altın sayfalarında destanlaşan yüce kahramanlar... Huzur içinde uyuyunuz. Geçit vermediğiniz bu vatan emin ellerdedir. Uğruna hiç düşünmeden canlarınızı feda ettiğiniz bağımsızlık ve özgürlüğümüzün sembolü şanlı bayrağımız, bu aziz vatan toprakları üstünde sonsuza kadar dalgalanacaktır."

        Çanakkale Cephesi'nde kahramanca savaşan asker ve komutanlar için dua edilen programda, Vali Toraman, Tümgeneral Yaldız ve Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, Anafartalar Zaferi Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Törene, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Dehmen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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