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        Gelibolu'da plaj voleybolu turnuvası başladı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde geleneksel plaj voleybolu turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 13:21 Güncelleme: 10.08.2024 - 13:21
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        Gelibolu'da plaj voleybolu turnuvası başladı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde geleneksel plaj voleybolu turnuvası başladı.

        Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, Hamzakoy Plajı'ndaki turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, 3 gün sürecek etkinliğe katılımın fazla olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Turnuvanın geleneksel olduğunu belirten Soyuak, "Voleybol turnuvamıza katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Dostluğun kazandığı bir turnuva olmasını temenni ediyorum." dedi.

        16'sı erkek 10'u kadın olmak üzere 26 takımın mücadele ettiği turnuvada birinciye 14 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye 5 bin lira ödül verilecek.

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