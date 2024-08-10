Ezine'de bankta unutulan para dolu çanta sahibine teslim edildi
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir vatandaşın parkta oturduğu sırada bulduğu para dolu çanta sahibine ulaştırıldı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir vatandaşın parkta oturduğu sırada bulduğu para dolu çanta sahibine ulaştırıldı.
İşçi emeklisi Halil Başkan, Millet Bahçesi'nde oturduğu sırada bankta unutulan çantayı gördü.
Başkan'ın İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdüğü çantayı inceleyen polisler, içinde 21 bin 600 lira ile bazı özel eşyaların bulunduğunu belirledi.
Ekipler, yaptıkları araştırmada çantanın Mehmet Ogan'a ait olduğunu tespit etti.
Emniyete çağrılarak çantası teslim edilen Ogan, Halil Başkan'a duyarlı davranışından dolayı teşekkürlerini iletti.
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