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        Ezine'de bankta unutulan para dolu çanta sahibine teslim edildi

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir vatandaşın parkta oturduğu sırada bulduğu para dolu çanta sahibine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 14:07 Güncelleme: 10.08.2024 - 14:09
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        Ezine'de bankta unutulan para dolu çanta sahibine teslim edildi
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir vatandaşın parkta oturduğu sırada bulduğu para dolu çanta sahibine ulaştırıldı.

        İşçi emeklisi Halil Başkan, Millet Bahçesi'nde oturduğu sırada bankta unutulan çantayı gördü.

        Başkan'ın İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdüğü çantayı inceleyen polisler, içinde 21 bin 600 lira ile bazı özel eşyaların bulunduğunu belirledi.

        Ekipler, yaptıkları araştırmada çantanın Mehmet Ogan'a ait olduğunu tespit etti.

        Emniyete çağrılarak çantası teslim edilen Ogan, Halil Başkan'a duyarlı davranışından dolayı teşekkürlerini iletti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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