Çan'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Çan ilçe merkezinden Büyükpaşa köyüne giden Nazım Savaş idaresindeki 17 ADP 580 plakalı otomobile, Çan'dan Çanakkale’ye giderken Paşaköy sapağında hatalı sollama yapan Mustafa Bayraktutan'ın kullandığı 07 AIU 827 plakalı motosiklet çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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