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        Çan'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 09:52 Güncelleme: 11.08.2024 - 09:52
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        Çan'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Çan ilçe merkezinden Büyükpaşa köyüne giden Nazım Savaş idaresindeki 17 ADP 580 plakalı otomobile, Çan'dan Çanakkale’ye giderken Paşaköy sapağında hatalı sollama yapan Mustafa Bayraktutan'ın kullandığı 07 AIU 827 plakalı motosiklet çarptı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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