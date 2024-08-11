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        Çan'da muhtar baba, oğlunun nikahını kıydı

        Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde 6 yıldır muhtarlık yapan Burhan Uğur, oğlu Beyhan Uğur'un nikahını kıydı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 10:51 Güncelleme: 11.08.2024 - 10:52
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        Çan'da muhtar baba, oğlunun nikahını kıydı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde 6 yıldır muhtarlık yapan Burhan Uğur, oğlu Beyhan Uğur'un nikahını kıydı.

        Muhtar Burhan Uğur’un oğlu Beyhan Uğur hayatını Sevdanur Kale ile birleştirdi.

        Uğur, evlerinin bahçesinde gerçekleştirilen nikah töreninde oğlunun nikahını kıyıp evlilik cüzdanını da gelinine verdi.

        ​​​​​​​Büyükpaşa köyü muhtarı Burhan Uğur, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına ve dostlarına teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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