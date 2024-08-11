Çan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Çan Orman İşletme Müdürlüğüne ait ilk müdahale aracı ile arazöz gönderildi.

Çan'ın Kızılelma köyünde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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