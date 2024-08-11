Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında tespit edilen 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik botu "TCSG-8" ve mobil radar "MORAD-8" ekipleri, Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit etti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki Afganistan ve Filistin uyruklu 9'u çocuk 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

"TCSG-8" ve "KB-4305" botu ekipleri ise aynı bölgede motoru arızalandığı için sürüklenen lastik bottaki Suriye ve Afganistan uyruklu 6'sı çocuk 15 düzensiz göçmeni kurtararak kıyıya çıkardı.