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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında tespit edilen 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 22:49 Güncelleme: 11.08.2024 - 22:49
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında tespit edilen 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik botu "TCSG-8" ve mobil radar "MORAD-8" ekipleri, Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit etti.

        Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki Afganistan ve Filistin uyruklu 9'u çocuk 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

        "TCSG-8" ve "KB-4305" botu ekipleri ise aynı bölgede motoru arızalandığı için sürüklenen lastik bottaki Suriye ve Afganistan uyruklu 6'sı çocuk 15 düzensiz göçmeni kurtararak kıyıya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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