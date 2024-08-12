ÇOMÜ ve Biga TSO arasında işbirliği protokolü imzalandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Biga Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan arasında imzalanan protokol törenine Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı da katıldı.

Protokol sayesinde ÇOMÜ’lü öğrencilerin öğrenim gördükleri alanlarda teknolojik beceri ve deneyim kazanmaları için büyük bir fırsat sunması hedeflendi.

Rektör Erenoğlu, törende yaptığı konuşmada, imzalanan protokol ile öğrencilerin kariyer hedeflerine daha güçlü adımlarla yürüyeceklerini söyledi.

ÇOMÜ'nün her gün gelişen ve büyüyen bir üniversite olduğuna işaret eden Prof. Dr. Erenoğlu, "Bu protokol, öğrencilerimizin işletmelerde edineceği tecrübe ve kazanacağı yetkinliklerle, kariyer hedeflerine daha güçlü adımlarla yürümesini sağlayacak. ÇOMÜ olarak, bu iş birliğinin sizlerin gelecekteki başarılarına önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Sizlerden aldığımız güçle, üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesini daha da ileriye taşıma azmindeyiz. Bu protokolün, Biga’mıza, üniversitemize ve öğrencilerimize en iyi şekilde yarar sağlayacağına olan inancımız tamdır." diye konuştu.