Gelibolu'da 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Eve giden polis ve sağlık ekipleri, kadının hareketsiz olduğunu gördü.

Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokağı'ndaki bir apartmanın ikinci katındaki dairesinde tek başına yaşayan Selime Kantuna'dan (80) iki gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

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