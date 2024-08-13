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        Gelibolu'da 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 09:47 Güncelleme: 13.08.2024 - 09:47
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        Gelibolu'da 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

        Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokağı'ndaki bir apartmanın ikinci katındaki dairesinde tek başına yaşayan Selime Kantuna'dan (80) iki gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

        Eve giden polis ve sağlık ekipleri, kadının hareketsiz olduğunu gördü.

        Öldüğü anlaşılan Kantuna'nın cansız bedeni, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Yaşlı kadının, yüksek tansiyon hastası olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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