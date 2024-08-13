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        Çanakkale'deki baraj ve göletlere 1 milyon 750 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Çanakkale'deki baraj ve göletlere, Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 1 milyon 750 bin sazan yavrusu salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:42 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:42
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        Çanakkale'deki baraj ve göletlere 1 milyon 750 bin sazan yavrusu bırakıldı
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        Çanakkale'deki baraj ve göletlere, Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 1 milyon 750 bin sazan yavrusu salındı.

        Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yetiştirilen sazanlar Çanakkale'ye getirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, yaz okulu öğrencilerine balıklar hakkında bilgi verildikten sonra 9 baraj ve 21 gölete salınmak üzere 1 milyon 750 bin yavrunun dağıtımı yapıldı. Bu sazanlardan 250 bini, kentin içme ve kullanma suyu kaynağı Atikhisar Barajı'na bırakıldı.

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, gazetecilere, proje kapsamında kentteki 30 su kaynağına balıkların salındığını söyledi.

        Sazan yavrularının Edirne'nin İpsala ilçesindeki su ürünleri yetiştirme istasyonundan temin edildiğini bildiren Türkarslan, "Farkındalık olması amacıyla çocuklarımızla beraber bir etkinlik düzenledik çünkü Bakanlığımızın bu projesinin amacı sürdürülebilirlik, gelecek nesillere sağlam bir doğa, onlara güzel bir çevre bırakmak." dedi.

        Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Seydi Ali Doyuk katıldı.

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