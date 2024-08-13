Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Gelibolu'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:36 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, Gelibolu'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu ilçesini ziyaret etti.

        Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, AK Parti İlçe Başkanı Cahit Bilge ve Gelibolu Belediye Meclisi Üyesi Kerim Gümüşlü ile panayırı gezen Gider, panayırın ilçeye oldukça hareket ve renk kattığını ve halkın da yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

        Ayhan Gider, daha sonra bir düğüne katıldı ve evlenen çifte mutluluklar diledi.

        Soyuak, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in ziyaretlerinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Unutulmaya yüz tutmuş bu güzide panayır geleneğinin tekrar canlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Daha güzel bir Gelibolu için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Kepez Belediye Başkanı: Teleferiğin 'T'sini ağzıma almak istemem
        Kepez Belediye Başkanı: Teleferiğin 'T'sini ağzıma almak istemem
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        Zaha'da geri sayım!
        Zaha'da geri sayım!
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'deki baraj ve göletlere 1 milyon 750 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Çanakkale'deki baraj ve göletlere 1 milyon 750 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Gelibolu'da 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
        Gelibolu'da 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
        Çanakkale'de eğitim uçağı, sert iniş yaptı (2)
        Çanakkale'de eğitim uçağı, sert iniş yaptı (2)
        Çanakkale'de eğitim uçağı, sert iniş yaptı
        Çanakkale'de eğitim uçağı, sert iniş yaptı
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı
        GÜNCELLEME - Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı
        Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı
        Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya acil iniş yaptı