AK Parti Çanakkale İl Başkanı Makas'tan 23. kuruluş yıl dönümü mesajı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, partisinin kuruluşunun 23. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Makas, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de çıkılan "kutlu yolculuğun" 23. yılına ulaşmanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

AK Parti'nin, Türk siyasi tarihine hizmetleri, eserleri ve projeleri ile damgasını vurmuş güçlü bir parti olduğunu vurgulayan Makas, şunları kaydetti:

"Partimiz, kuruluşundan bu yana vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini koruma konusunda büyük bir adımlar atmış, milletiyle birlikte çalışarak vesayet zincirlerini kırmış ve ülkenin makus tarihinden kurtulmasını sağlamıştır. Bu süreçte demokratik değerler ve hukuk devleti güçlendirilmiştir. Toplumsal ve siyasi engeller ortadan kaldırılarak, halkın kendi geleceğini belirleme hakkı da güvence altına alınmıştır. Sadece Türkiye’nin değil, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek küresel anlamda tüm mazlumların umudu olmuş ve daha adil bir dünya için verdiği mücadelede üstlendiği sorumluluğu her platformda korkusuzca dile getirerek bunu tüm dünyaya haykırmıştır.