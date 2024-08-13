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        Çanakkale Ticaret Borsası

        Çanakkale Ticaret Borsası'nda çeltiğin kilogramı ortalama 20,43 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 16:10 Güncelleme: 13.08.2024 - 16:10
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        Çanakkale Ticaret Borsası
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        Çanakkale Ticaret Borsası'nda çeltiğin kilogramı ortalama 20,43 liradan işlem gördü.

        Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

        Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü
        Çeltik Kg 20,43 MTS
        Buğday (yemlik) Kg 7,70 MTS
        Buğday (cumhuriyet) Kg 10,33 MTS
        Zeytinyağı (ham) Kg 137,44 MTS
        Zeytinyağı (sızma) Kg 193,89 MTS
        Zeytinyağı (yemeklik) Kg 310,00 MTS
        İnek sütü Litre 15,74 MTS
        Pirinç (luna) Kg 33,03 HTS
        Pirinç (Osmancık) Kg 38,50 HTS
        Buğday (aşurelik) Kg 16,44 HTS

        MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

        HTS: Hazır Tüccar Satışı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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