Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

İlçeye bağlı Adatepe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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