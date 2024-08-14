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        Çanakkale Ayvacık açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 09:29 Güncelleme: 14.08.2024 - 09:29
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        Çanakkale Ayvacık açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alınması üzerine Sahil Güvenlik botu "KB-119" bölgeye sevk edildi.

        Lastik bot içindeki 17 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.

        Yemen ve Sudan uyruklu düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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