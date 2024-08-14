AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Giden Çan ve Yenice ilçelerini ziyaret etti

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çan ve Yenice ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldi.

Çan ve Yenice ilçelerinde düzenlenen bazı programlara katılan Gider, iki ilçede muhtarlarla bir araya geldi, 28. Yasama Dönemi ve 2. Yasama Yılında yapılan düzenlemeler, Çanakkale’ye kazandırılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Muhtarların, köylerin su temini ile ilgili sorularını da yanıtlayan Ayhan Gider, bu konuda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bu konuda Çanakkale’nin pilot bölge olabilecek atılımlar yaptığına dikkat çeken Gider, "Barajlardan köylere su verebilir miyiz? Bunun çalışmasını bir taraftan yapıyoruz. Ama şu anda öyle bir uygulama yok. İnşallah Çanakkale’yi pilot bölge olarak alıp burada o denemelere başlayacağız. Ama o zamana kadar sondajları harekete geçirmek zorundayız. Yetmiyorsa yeni sondajlar yapmak zorundayız." dedi.