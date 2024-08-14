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        Bozcaada'da tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 12:43 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:43
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        Bozcaada'da tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Bozcaada'daki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gönderildi.

        Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile havadan ve karadan müdahale edilen yangına, vatandaşlar da su tankerleriyle destek veriyor.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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