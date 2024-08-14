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        GÜNCELLEME 2 - Bozcaada'da tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 12:43 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:43
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        GÜNCELLEME 2 - Bozcaada'da tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Bozcaada'daki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gönderildi.

        Yangın rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı.

        Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangının kontrol altına alınması için 5 helikopter ve 5 uçak ile havadan, çok sayıda araç ve 104 personelle karadan başlattıkları çalışmayı sürdürdü.

        Çalışmalara vatandaşlar da su tankerleriyle destek verdi.

        Yangın ekiplerin koordineli çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

        Yangında 12 hektar orman alanı, 18 hektar da tarım alanı zarar gördü.

        Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe de sahadaki söndürme çalışmalarının koordinasyonuna katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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