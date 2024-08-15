Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada'da ayin yönetti
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana anısına düzenlenen ayine katıldı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana anısına düzenlenen ayine katıldı.
Tepeköy'deki tarihi Agridia Kilisesi'nde Bartholomeos tarafından yönetilen ayine, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, yurt dışından despot ve papazlar ile adada yaşayan Rumlar katıldı.
Kilise girişinde mum yakan katılımcılar, dünya barışı ve sağlıklı bir yaşam için dua etti.
Köydeki etkinlikler kapsamında bu akşam yemek ve eğlence yapılacak.
Rumlar, etkinlikler kapsamında her yıl 15 Ağustos'ta köyde bir araya geliyor.
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