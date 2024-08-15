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        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada'da ayin yönetti

        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana anısına düzenlenen ayine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 10:41 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:41
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        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Gökçeada'da ayin yönetti
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        Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana anısına düzenlenen ayine katıldı.

        Tepeköy'deki tarihi Agridia Kilisesi'nde Bartholomeos tarafından yönetilen ayine, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, yurt dışından despot ve papazlar ile adada yaşayan Rumlar katıldı.

        Kilise girişinde mum yakan katılımcılar, dünya barışı ve sağlıklı bir yaşam için dua etti.

        Köydeki etkinlikler kapsamında bu akşam yemek ve eğlence yapılacak.

        Rumlar, etkinlikler kapsamında her yıl 15 Ağustos'ta köyde bir araya geliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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