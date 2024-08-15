Çanakkale'de otomobil bariyere çarptı, 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Kazaya karışan araçtan yaralı olarak çıkarılan Berat Ünlü (13) ise ilk müdahalenin ardından Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine gelen polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'den Biga yönüne seyreden Mert Durucu idaresindeki 17 LG 474 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak ilçe merkezi girişinde yol kenarındaki bariyere çarpıp devrildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.