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        GÜNCELLEME 3 - Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:15 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:15
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        GÜNCELLEME 3 - Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

        Olay yerine 17 AAC 399 plakalı pikapla giderken bir otomobille çarpışmaları sonucu yaralanan 2 orman işçisi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedaviye alındı.

        Jandarma ekipleri, yangınla mücadele eden işçilere su dağıttı.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle ziyaretlerle ilgili tedbir alındığı bildirildi.

        Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Kabatepe Günübirlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

        - "Tahliyeyi gerektirecek bir durum yok"

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını ifade etti.

        Orman teşkilatı başta olmak üzere tüm ekiplerin gayretle çalıştığını belirten Toraman, "Orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan, 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir." bilgisini paylaştı.

        İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yangınla mücadeleye kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çevre il ve ilçelerden araç ile personel desteğinin sağlandığı bildirildi.

        Açıklamada, yerleşim bölgelerinde, yangın nedeniyle tahliyeyi gerektirecek bir durum olmadığı duyuruldu.

        Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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