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        Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan "Doğuş Azebler" programında yad edildi

        Akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla bilinen ilim adamı merhum Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan, Gelibolu'daki tarihi Azebler Namazgahı'nda anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 11:33 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:33
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        Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan "Doğuş Azebler" programında yad edildi
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        Akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla bilinen ilim adamı merhum Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan, Gelibolu'daki tarihi Azebler Namazgahı'nda anıldı.

        Mahmud Esad Coşan Vakfı (MEC Vakfı) tarafından düzenlenen "Doğuş Azebler İşrak İbadeti" başlıklı etkinlik için namazgah ve etrafı, açık hava mescidi olarak düzenlendi.

        Organizasyon ekibi yetkilisi Levent Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilmi ve sosyal çalışmalarıyla son yüz yıla damga vuran Coşan'ın doğumunun 89. yıl dönümünde yad edildiğini söyledi.

        - "Azebler Namazgahı İslam'ın ilk defa Batı'ya açıldığı kapı"

        Gelibolu'daki Azebler Namazgahı'nın önemli bir mekan olduğunu vurgulayan Saygılı, "Gelibolu Azebler bizim için çok önemli, 1400'lü yıllarda Osmanlı'da Azebler olarak isimlendirilen donanma erlerinin buradan namazlarla, dualarla cenge uğurlandığını biliyoruz. Burası aynı zamanda İslam'ın ilk defa Batı'ya, Balkanlar'a açıldığı kapı. Dolayısıyla 'doğuş' hem 'işrak vakti' olması hem de Azebler'den İslam'ın Batı'ya doğması anlamıyla bizim için çok kıymetli." dedi.

        Saygılı, programda ayrıca Gelibolu halkından "Yazıcıoğlu Kardeşler" olarak bilinen Ahmet ve Mehmet kardeşlerin, İslam'ın temelinin anlaşılması için yazdıkları çok güzel eserleri olduğuna dikkati çekti.

        Yazıcıoğlu kardeşlerin eserlerinin Anadolu'nun her köşesine ulaştığını vurgulayan Saygılı, "Bu sayede Anadolu'da ciddi bir peygamber sevgisi hasıl olmuştur. Biz rahmetli Esad Coşan ile Yazıcıoğlu Ahmet ve Mehmet kardeşleri anarken bir yandan da 'işrak' ibadetini burada gerçekleştirmiş oluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

        Programı MEC Vakfı olarak üstlendiklerini ve duyurularını yaptıklarını anlatan Saygılı, "Yaklaşık beş bin kişi online olarak kayıt oldular. Şu anda elimize gelen verilere göre bunların 4 bin 500 kadarı qr kodlarını okutarak alana girmiş durumdalar." diye konuştu.

        - Binlerce kişi bir arada ibadet etti

        Sabah ezanıyla başlayan "Doğuş Azebler" başlıklı anma programına Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden gelen katılımcılar, sabaha karşı saat 03.00 itibarıyla alana giriş yapmaya başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua, konuşma ve sevilen sanatçıların ilahi icralarının davetlilerin beğenisine sunulduğu etkinlikte binlerce kişi bir arada ibadet etme imkanı buldu.

        Etkinlikte, çorba ve şerbet ikramının yanı sıra çocuklara hediyeler, büyüklere de ormanların önemine dikkati çekmek amacıyla tohum topları takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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