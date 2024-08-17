Çanakkale'deki orman yangını sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

Köy Muhtarı Hasan Alyıldız ve teknik personelin de katıldığı hasar tespit çalışmaları kapsamında yangından etkilenen alanlardaki tarım arazisi varlığı tespit edilecek.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 24 saatte kontrol altına alınan ve 700 hektar alanda etkili olan orman yangını sonrası bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.

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