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        Çanakkale'deki orman yangını sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 24 saatte kontrol altına alınan ve 700 hektar alanda etkili olan orman yangını sonrası bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 12:44 Güncelleme: 17.08.2024 - 12:44
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        Çanakkale'deki orman yangını sonrası hasar tespit çalışmaları başladı
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 24 saatte kontrol altına alınan ve 700 hektar alanda etkili olan orman yangını sonrası bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Nazar Türkarslan başkanlığındaki ekip, Büyükanafarta köyünde yangından etkilenen bölgeyi inceledi.

        Köy Muhtarı Hasan Alyıldız ve teknik personelin de katıldığı hasar tespit çalışmaları kapsamında yangından etkilenen alanlardaki tarım arazisi varlığı tespit edilecek.

        Tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangın hasar raporu hazırlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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