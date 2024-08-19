Çanakkale'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 15 Ağustos'ta Biga ilçesine bağlı Elmalı köyünde gerçekleştirilen operasyonda çeşitli miktarlarda kök kenevir bitkisi ile kubar esrar ele geçirildi.

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