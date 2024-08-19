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        Lapseki'de şeftali ve nektarin şampiyonları belli oldu

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen "1. Geleneksel Lapseki Şeftali Festivali" etkinlikleri kapsamında düzenlenen şeftali ve nektarin yarışmalarının şampiyonları belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 13:59 Güncelleme: 19.08.2024 - 13:59
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        Lapseki'de şeftali ve nektarin şampiyonları belli oldu
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen "1. Geleneksel Lapseki Şeftali Festivali" etkinlikleri kapsamında düzenlenen şeftali ve nektarin yarışmalarının şampiyonları belirlendi.

        Lapseki Belediyesi önündeki alanda düzenlenen festivalin açılışında konuşan Başkan Atilla Öztürk, 2 yıl önce coğrafi tescilini alan şeftaliyi bu yıl festival yaparak daha fazla tanıtmak istediklerini söyledi.

        İki kategoride düzenledikleri yarışmaya 29 şeftali üreticisi ile 19 nektarın üreticisinin katıldığını aktaran Öztürk, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden akademisyenler ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden mühendislerin ürünleri değerlendireceğini belirtti.

        Öztürk, yarışmaya katılan üreticilere başarılar diledi.

        Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ise Lapseki Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirilen yarışmada ürünleri sertlik, boy, ambalaj, tat ve aroma olmak üzere beş kategoride değerlendireceklerini anlattı.

        Yarışmada şeftali kategorisinde Yılmaz Teoman, Sancaktar Meyve birinci, Ayhan Zeybek ikinci, Kıymet Defne Yeşilbaş üçüncülüğü elde ederken, nektarin kategorisinde Recep Özkan birinci, Metehan İş ikinci, Mehmet Olgun üçüncü oldu.

        Her iki kategorinin birincisine 2 bin liralık gübre desteği ve cep telefonu, ikincisine 1500 liralık gübre desteği ve yarım altın, üçüncüsüne 1000 liralık gübre desteği ve çeyrek altın ödülü verildi.

        Festivale İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Koç, Lapseki Ziraat Odası Başkanı Ali Balta ile vatandaşlar katıldı.

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