Çanakkale'de yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğu Tarihi Alan ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, "15 Ağustos günü başlayan yangın sebebiyle geçici süreyle ziyarete kapatılan Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Conkbayırı) ziyarete açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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