Bozcaada'da otluk alanı ateşe veren şüpheli güvenlik kamerasında

Bozcaada Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik arama çalışması başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, bir şüpheli Baytur Sitesi yakınındaki otluk alanı saat 21.28 sıralarında ateşe verdikten sonra kaçtı.

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