Bozcaada'da otluk alanı ateşe veren şüpheli güvenlik kamerasında
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde dün akşam otluk alanın ateşe verildiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde dün akşam otluk alanın ateşe verildiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, bir şüpheli Baytur Sitesi yakınındaki otluk alanı saat 21.28 sıralarında ateşe verdikten sonra kaçtı.
Bozcaada Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik arama çalışması başlattı.
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