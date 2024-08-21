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        Çanakkale'de iyi tarım uygulamaları çalıştayı yapıldı

        Çanakkale'de, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:10 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:16
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        Çanakkale'de iyi tarım uygulamaları çalıştayı yapıldı
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        Çanakkale'de, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayı düzenlendi.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde yürütülen "Kaz Dağları’nda Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Orman Ekosistemlerinin Sürdürülebilir Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen "İyi Tarım Uygulamaları (İTU) ve Organik Tarım (OT) Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayı", İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

        Etkinlikte, projenin genel tanıtımı yapıldı, çalıştayın hedefleri ile izlenecek yöntemler katılımcılarla paylaşıldı. Toplantıda ayrıca iyi tarım uygulamaları ve organik tarım bakımından bölgenin mevcut durumu detaylı bir şekilde ele alınıp karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler tartışıldı.

        Çalışmayla, bölgedeki tarımsal uygulamaların iyileştirilmesi ve sürdürülebilir yönetim stratejilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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