Çanakkale'de iyi tarım uygulamaları çalıştayı yapıldı

Çanakkale'de, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde yürütülen "Kaz Dağları’nda Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Orman Ekosistemlerinin Sürdürülebilir Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen "İyi Tarım Uygulamaları (İTU) ve Organik Tarım (OT) Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayı", İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirildi.