Ayvacık açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 1 şüpheli yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 1 şüpheli yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye, Sahil Güvenlik botları " TCSG-905 ve KB-4304" sevk edildi. Ekipler, fiber karinalı lastik botta bulunan 19 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 1 şüpheliyi yakaladı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular Ayvacık Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
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