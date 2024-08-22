Çanakkale'de üzerine tomruk düşen sürücü öldü

Kamyondan indirmek amacıyla bağını çözdüğü bir tomruk, Evci'nin üzerine düştü. Bir süre sonra olayı fark eden depo çalışanları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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