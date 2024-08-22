Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        ÖSYM Başkanı Ersoy'dan ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu'na ziyaret

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 17:39 Güncelleme: 22.08.2024 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÖSYM Başkanı Ersoy'dan ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu'na ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nu ziyaret etti.

        Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Ersoy, ÇOMÜ'de yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında Erenoğlu'ndan bilgi aldı.

        Görüşmenin ardından yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve yerleştirilmesi için bu yıl ilk kez ÖSYM bünyesinde yapılan Özel Yetenek Sınavının (ÖZYES) yapıldığı ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi ziyaret edildi.

        Spor salonunda yapılan sınavla ilgili gözlemlerde bulunan ÖSYM Başkanı Ersoy'a Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu’nun yanı sıra ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç ve ÖSYM Çanakkale İl Koordinatörü Doç. Dr. Ali Emre Bilis eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        İsrail ordusunun sistematik silahı: Zorunlu göç
        İsrail ordusunun sistematik silahı: Zorunlu göç
        Zaha'ya bir talip daha!
        Zaha'ya bir talip daha!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        İstanbul'da 4 günlük yağmur ihtimali!
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
        Çocuğuyla motosikletteyken silahlı saldırıya uğradı!
        22 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        22 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Yabancıdan 4 haftada 919 milyon dolarlık satış
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Modern dünyanın damarları: Fiber optik kablolar
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de üzerine tomruk düşen sürücü öldü
        Çanakkale'de üzerine tomruk düşen sürücü öldü
        Balıkçılar av sezonunda ağlarını palamut ve lüferle doldurmayı umuyor
        Balıkçılar av sezonunda ağlarını palamut ve lüferle doldurmayı umuyor
        Yavru köpek ölümden döndü; o anlar kamerada
        Yavru köpek ölümden döndü; o anlar kamerada
        Troya efsanesindeki savaş hilesini simgeleyen "tahta at"ın restorasyonunda...
        Troya efsanesindeki savaş hilesini simgeleyen "tahta at"ın restorasyonunda...
        ÇOMÜ'de yeşil dönüşüme katkı için 3 elektrikli araç hizmete alındı
        ÇOMÜ'de yeşil dönüşüme katkı için 3 elektrikli araç hizmete alındı
        Ayvacık açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvacık açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı