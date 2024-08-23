Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de misafir edilen Belçikalı çift, köylülere sokak tiyatrosu sundu

        Belçika'dan bisikletle 2 yıl önce çocuklarıyla çıktıkları turda Çanakkale'nin Çan ilçesinde yolda kalan turist çift, kendilerini misafir eden köylülere sokak tiyatrosu gösterisi sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 10:42 Güncelleme: 23.08.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de misafir edilen Belçikalı çift, köylülere sokak tiyatrosu sundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Belçika'dan bisikletle 2 yıl önce çocuklarıyla çıktıkları turda Çanakkale'nin Çan ilçesinde yolda kalan turist çift, kendilerini misafir eden köylülere sokak tiyatrosu gösterisi sundu.

        Belçika'dan 2 yıl önce, o dönem 5 aylık olan bebekleri Naïl Wuyts ile tura çıkan sokak tiyatrosu sanatçıları 32 yaşındaki Amandine Coucke ve 33 yaşındaki Quentin Wuyts, Fransa, İspanya, Fas, İsviçre, Almanya, Avusturya, Slovakya, Polonya, Ukrayna, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye geldi.

        Çiftin, Çan ilçesi Hurma köyü yakınında bisikletleri bozulunca muhtar İlyas Güney ile tanıştı.

        Bir süredir köyde misafir edilen aile, vatandaşlara sokak tiyatrosu gösterisi sunarak eğlenceli anlar yaşattı.

        Jest ve mimiklerle oyunlarını sahneleyen çift, köylüler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Muhtar Güney, Coucke ve Wuyts'a gösteri için teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Trump'tan 'Musk ve bakanlık' açıklaması
        Trump'tan 'Musk ve bakanlık' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        Narin'den biz iz bulundu mu? Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde
        Narin'den biz iz bulundu mu? Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Zuckerberg'den "Beyaz Saray baskı yaptı" itirafı
        Zuckerberg'den "Beyaz Saray baskı yaptı" itirafı
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Gizemli kadın kayıplara karıştı
        Gizemli kadın kayıplara karıştı
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        İngiliz başbakan 40 milyonluk anlaşmayı iptal etti
        İngiliz başbakan 40 milyonluk anlaşmayı iptal etti
        Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremini sürünce ne olur?
        Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremini sürünce ne olur?
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 1600 yıllık mağara kilisede 'defineci' tahribatı
        Çanakkale'de 1600 yıllık mağara kilisede 'defineci' tahribatı
        Çanakkale Ayvacık açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale Ayvacık açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt görevine başladı
        Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt görevine başladı
        290. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah A...
        290. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah A...
        37. Çanakkale Boğazı Wilusa Yüzme Yarışı bini aşkın sporcuyu ağırlayacak
        37. Çanakkale Boğazı Wilusa Yüzme Yarışı bini aşkın sporcuyu ağırlayacak
        Çanakkale açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı