Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de süs bitkisi üretiminde işbirliği yapan kadın çiftçiler hasada başladı

        Çanakkale'de kadın çiftçilerin katılımıyla hayata geçirilen süs bitkisi yetiştiriciliği projesi kapsamında üretilen ilk çiçekler hasat edildi, 10 bin kasımpatı fidesi dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 11:29 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de süs bitkisi üretiminde işbirliği yapan kadın çiftçiler hasada başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de kadın çiftçilerin katılımıyla hayata geçirilen süs bitkisi yetiştiriciliği projesi kapsamında üretilen ilk çiçekler hasat edildi, 10 bin kasımpatı fidesi dikildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Ziraat Odası ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi ile Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamuller İhracatçılar Birliği arasında şubat ayında imzalanan "İhracata Yönelik Süs Bitkileri Üretim Potansiyelinin Artırılması" protokolü sonrası merkeze bağlı Halileli köyünde bir araya gelin kadınlar, "Hanımeli" adını verdikleri girişimi oluşturdu.

        Bu kapsamda, Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği tarafından solidago, cipsofilya ve statis bitkilerinin materyalleri hibe edildi. Fideler, 3 dekar alanda toprakla buluşturuldu.

        Yetiştirilen ilk çiçekler ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker, Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver ve diğer katılımcılar tarafından hasat edildi. Birliğin hibe ettiği 10 bin kasımpatı fidesinin ise dikimi gerçekleştirildi.

        Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şube Başkanı ve ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Onur Sinan Türkmen, hasat programında yaptığı konuşmada, küçük alanlarda üretim potansiyeli ve iş gücü yüksek ürünler üretilmesinin önemini vurguladı.

        Bunlardan birinin süs bitkileri olduğunu belirten Türkmen, şöyle konuştu:

        "Buraya bir demonstrasyon bahçesi ve gösteri bahçesi oluşturduk. Şu anda uyum denemelerini sağlıyoruz. Buradan çıkacak sonuçlarla Çanakkale'deki üretim potansiyelinin ne kadar artırılabilir, hangi bitkilerin bu alana daha iyi adapte olabilir, uyum sağlayabilir onları görüyoruz. Bu önemli bir çalışma. Proje çok güzel ve başarılı geçiyor. Gerçekten hanımların etkisiyle bu başarıldı çünkü bu bir kadın organizasyonuydu. Onların üretimiyle şu an hasat dönemine ulaştık ve görüyoruz ki herkes mutlu, hanımlar mutlu, bizler mutluyuz. Bunu daha geniş alanlara ulaştırarak ihracat potansiyelini yükseltmek amacındayız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Diplomasi trafiğinde yeni adım: Ankara formatı
        Diplomasi trafiğinde yeni adım: Ankara formatı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Avustralya'da çalışanlara "işten kopma hakkı"
        Avustralya'da çalışanlara "işten kopma hakkı"
        İyilik yaptı, canından oldu
        İyilik yaptı, canından oldu
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        İspanyol jandarması göçmen teknesinin üstünden geçti
        İspanyol jandarması göçmen teknesinin üstünden geçti
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        'Rusya'ya yanıt vermeye hazırlanıyoruz'
        'Rusya'ya yanıt vermeye hazırlanıyoruz'
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Ablasını, eniştesini, 2 yeğenini bıçakladı!
        Ablasını, eniştesini, 2 yeğenini bıçakladı!
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması

        Benzer Haberler

        Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt görevine başladı
        Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt görevine başladı
        290. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah A...
        290. Tarihi Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah A...
        37. Çanakkale Boğazı Wilusa Yüzme Yarışı bini aşkın sporcuyu ağırlayacak
        37. Çanakkale Boğazı Wilusa Yüzme Yarışı bini aşkın sporcuyu ağırlayacak
        Çanakkale açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de sürüklenen bottaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de sürüklenen bottaki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de 19 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı
        Çanakkale'de 19 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı