Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Kabatepe-Gökçeada feribot hattına pazar günü için 16 ek sefer konuldu

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, 25 Ağustos Pazar günü Kabatepe-Gökçeada güzergahına karşılıklı 16 feribot seferi ilave etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 12:14 Güncelleme: 23.08.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kabatepe-Gökçeada feribot hattına pazar günü için 16 ek sefer konuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, 25 Ağustos Pazar günü Kabatepe-Gökçeada güzergahına karşılıklı 16 feribot seferi ilave etti.

        Şirketten yapılan açıklamada, hafta sonu ve yaz tatili yoğunluğu nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00, 06.00, 10.00, 14.00, 18.00, 20.00 ve 22.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 04.00, 05.00, 06.00, 08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 22.00 ve 23.55 saatlerinde ek seferler düzenleneceği duyuruldu.

        Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yurtta sel ve heyelan! Bir kişi öldü, bir kişi aranıyor
        Yurtta sel ve heyelan! Bir kişi öldü, bir kişi aranıyor
        Nefes almak için hortum sistemi kurmuşlar!
        Nefes almak için hortum sistemi kurmuşlar!
        5 yaşındaki kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı
        5 yaşındaki kızını pompalı tüfekle öldürdü, eşini yaraladı
        Astronotlar ne zaman dönecek?
        Astronotlar ne zaman dönecek?
        Kovid-19'un sembol ismi Batı Nil virüsü kaptı
        Kovid-19'un sembol ismi Batı Nil virüsü kaptı
        Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!
        Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!
        '15 Temmuz'da Türkiye'yi desteklemekte yavaş davrandık'
        '15 Temmuz'da Türkiye'yi desteklemekte yavaş davrandık'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Camide duygulandıran not!
        Camide duygulandıran not!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?

        Benzer Haberler

        Ayvacık açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Ayvacık açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Çanakkale'de balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        Çanakkale'de balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        Lapseki'de meyve üretiminde alternatif kivi yetiştiriciliği denemesi başarı...
        Lapseki'de meyve üretiminde alternatif kivi yetiştiriciliği denemesi başarı...
        Alexandria Troas Antik Kenti'nde, 1800 yıllık mimari yapılar gün yüzüne çık...
        Alexandria Troas Antik Kenti'nde, 1800 yıllık mimari yapılar gün yüzüne çık...
        Çanakkale'de motosikletiyle ağaca çarpan sürücü öldü, arkadaşı yaralandı
        Çanakkale'de motosikletiyle ağaca çarpan sürücü öldü, arkadaşı yaralandı
        Çan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Çan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü