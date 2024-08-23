Kabatepe-Gökçeada feribot hattına pazar günü için 16 ek sefer konuldu
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, 25 Ağustos Pazar günü Kabatepe-Gökçeada güzergahına karşılıklı 16 feribot seferi ilave etti.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, 25 Ağustos Pazar günü Kabatepe-Gökçeada güzergahına karşılıklı 16 feribot seferi ilave etti.
Şirketten yapılan açıklamada, hafta sonu ve yaz tatili yoğunluğu nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00, 06.00, 10.00, 14.00, 18.00, 20.00 ve 22.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 04.00, 05.00, 06.00, 08.00, 12.00, 16.00, 20.00, 22.00 ve 23.55 saatlerinde ek seferler düzenleneceği duyuruldu.
Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği bildirildi.
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