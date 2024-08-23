Çan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Çan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.
Keçiağılı köyünde öğle saatlerinde otluk alanda yangın çıktı.
Elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımlarla çıktığı tahmin edilen yangına Çan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bir arazözle müdahale edildi.
Yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
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