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        Çan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 15:53 Güncelleme: 23.08.2024 - 15:53
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        Çan'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

        Keçiağılı köyünde öğle saatlerinde otluk alanda yangın çıktı.

        Elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımlarla çıktığı tahmin edilen yangına Çan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince bir arazözle müdahale edildi.

        Yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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