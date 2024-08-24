Çanakkale'de motosikletiyle ağaca çarpan sürücü öldü, arkadaşı yaralandı

Fatih Y'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü ile arkadaşı Fatih Y'nin yaralandığı kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.