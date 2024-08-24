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        Çanakkale'de motosikletiyle ağaca çarpan sürücü öldü, arkadaşı yaralandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 10:36 Güncelleme: 24.08.2024 - 10:42
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        Çanakkale'de motosikletiyle ağaca çarpan sürücü öldü, arkadaşı yaralandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Özgür Çakır'ın kullandığı plakasız motosiklet, Söğütalan-Bilaller köy yolunda seyrederken yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Sürücü ile arkadaşı Fatih Y'nin yaralandığı kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özgür Çakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fatih Y'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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