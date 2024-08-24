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        Çanakkale'de balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde evlerinin balkonundan düşerek yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 15:29 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:37
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        Çanakkale'de balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde evlerinin balkonundan düşerek yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

        Karşıyaka Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir apartmanın 3'üncü katında ailesiyle yaşayan Hasan Demir Önen (4), henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü.

        Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Ağır yaralanan ve ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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