Çanakkale'de balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Karşıyaka Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir apartmanın 3'üncü katında ailesiyle yaşayan Hasan Demir Önen (4), henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü.

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