Ayvacık açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında iki lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine sahil güvenlik botları "TCSG-8" ve "KB-111" bölgeye sevk edildi.

Lastik bottaki 8 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekibince kurtarıldı.

"KB-111" ve "KB-4510" botları ekipleri ise aynı bölgede düzenlenen diğer operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 11'i çocuk 26 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.