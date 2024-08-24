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        Ayvacık açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında iki lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 16:33 Güncelleme: 24.08.2024 - 16:39
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        Ayvacık açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında iki lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

        Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine sahil güvenlik botları "TCSG-8" ve "KB-111" bölgeye sevk edildi.

        Lastik bottaki 8 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekibince kurtarıldı.

        "KB-111" ve "KB-4510" botları ekipleri ise aynı bölgede düzenlenen diğer operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 11'i çocuk 26 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

        Tamamı Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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