Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesi ve Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan soruşturma kapsamında, şüpheliler S.B, A.U.Ç, U.K.K. ile İ.F.S. Sahil Güvenlik ekiplerince gözaltına alındı.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, hareket halindeki fiber karinalı lastik botu durdurarak içindeki 19 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla B.K'yi yakaladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.