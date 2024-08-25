Çanakkale'de 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 11'i çocuk, 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 11'i çocuk, 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları "KB-111" ve "KB-4510" bölgeye sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 11'i çocuk 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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