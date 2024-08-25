Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 11'i çocuk, 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 11:51 Güncelleme: 25.08.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 11'i çocuk, 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları "KB-111" ve "KB-4510" bölgeye sevk edildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 11'i çocuk 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 45 yaralı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 45 yaralı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın arama geçmişi açıklandı
        Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın arama geçmişi açıklandı
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Filistinli film yapımcılarından Hollywood'a açık mektup
        Filistinli film yapımcılarından Hollywood'a açık mektup
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Kuruyan doğa harikası göl otopark oldu!
        Kuruyan doğa harikası göl otopark oldu!
        Yapay zeka hisselerinde düşüş!
        Yapay zeka hisselerinde düşüş!
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        3600 yıllık sır
        3600 yıllık sır
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?

        Benzer Haberler

        Çanakkale'nin farklı yüzü 'lağım tüneli muharebeleri'
        Çanakkale'nin farklı yüzü 'lağım tüneli muharebeleri'
        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gökçeada'da ziyaretlerde bulundu
        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gökçeada'da ziyaretlerde bulundu
        Ayvacık açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvacık açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale Kültür Yolu Festivali 31 Ağustos'ta başlayacak
        Çanakkale Kültür Yolu Festivali 31 Ağustos'ta başlayacak
        Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Anadolu'daki 'teleme'nin tarifine 2 bin 750 yıl önce yazılan Homeros'un İly...
        Anadolu'daki 'teleme'nin tarifine 2 bin 750 yıl önce yazılan Homeros'un İly...